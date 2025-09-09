Bari Leggera 2025: “Ladri di favole” porta magia e musica ai bambini

BARI – Continua la seconda edizione di, rassegna teatrale del progetto Le due Bari 2025, con lo spettacolodella Compagnia Thema, venerdì 12 settembre alle 18 alla Biblioteca Maurogiovanni nel quartiere Carbonara (via Nicola Colonna, 1).

La pièce, scritta e diretta da Monica De Giuseppe e Anna Lori Fullone, racconta le avventure di Gatto e Volpe, due furfanti che rubano le favole del mondo, e dei personaggi che cercano di affrontare questa minaccia. Uno spettacolo interattivo con canzoni cantate dal vivo, che insegna ai più piccoli il valore del coraggio, del rispetto e della forza d’animo.

La rassegna, diretta artisticamente da Marco Grossi, propone 10 spettacoli fino al 27 settembre, valorizzando il dialogo tra teatro e musica e la narrazione delle tradizioni di Bari in chiave originale e divertente.

Info e prenotazioni: 351/8528404