Bari, Prefetto incontra i sindacati della Polizia Locale: richiesto rafforzamento della sicurezza in città

BARI – Il, alla presenza del, ha incontrato questa mattina leper un confronto sulle criticità legate alla gestione dell’emergenza sicurezza in città. L’incontro è avvenuto su richiesta delle segreterie provinciali di, a seguito della frequente segnalazione di episodi di violenza nelle cronache locali.

Il comunicato congiunto dei sindacati ricorda come nelle scorse settimane sia stato già avviato un confronto con il Sindaco Vito Leccese, durante il quale era stato annunciato il reperimento di fondi per dotare il Corpo di mezzi e strumenti più moderni. Rimanevano però criticità legate al presidio del territorio in condizioni di isolamento operativo, non conforme alle funzioni ausiliarie della Polizia Locale rispetto alla pubblica sicurezza.

Durante l’incontro odierno, i sindacati hanno ribadito la necessità di un rafforzamento del dispositivo di sicurezza e di un maggiore coordinamento tra le Forze dell’Ordine, evitando che la Polizia Locale venga coinvolta in attività eccedenti le competenze previste dalla legge.

Il Questore ha chiarito che dall’8 settembre, con il rafforzamento del dispositivo di sicurezza, non si sono più verificati casi in cui il presidio delle aree sensibili fosse affidato esclusivamente alla Polizia Locale. Tuttavia, restano preoccupazioni riguardo alla durata limitata del dispositivo e alla frequenza crescente degli episodi anche al di fuori delle aree sensibili.

Al termine della riunione, il Prefetto Russo ha assicurato la massima attenzione alle istanze rappresentate, confermando l’impegno della Prefettura a promuovere un modello di collaborazione istituzionale basato sul rispetto delle normative e sulla tutela della sicurezza degli operatori. Saranno inoltre avviate interlocuzioni con il Sindaco per individuare soluzioni concrete alle problematiche segnalate.