Canale 5, “Io Canto Family”: nuovo appuntamento con il talent show condotto da Michelle Hunziker





Mercoledì 1° ottobre, in prima serata, terzo appuntamento con “Io Canto Family”, il talent show musicale di Canale 5 condotto da Michelle Hunziker.

Sotto la direzione artistica di Roberto Cenci, la gara entra sempre più nel vivo: le eliminazioni, al via già nelle prime fasi della puntata, proseguiranno in modo avvincente per tutta la serata.

Sul palco si esibiranno otto nuove coppie, ma solo quattro conquisteranno il passaggio allo step successivo, affidandosi alla guida dei coach Serena Brancale, Sal Da Vinci, Ermal Meta e Giusy Ferreri.

A valutare le performance e decidere chi andrà avanti nel talent, come sempre, i giudici Patty Pravo e Noemi, che avranno anche la possibilità di premiare una coppia con l’accesso diretto alla finale.

Al termine della puntata, il pubblico conoscerà tutte le coppie che hanno superato la fase di selezione: due già finaliste e dieci pronte a sfidarsi ancora.

Accompagnati dalla band diretta dal maestro Valeriano Chiaravalle, i talenti porteranno sul palco emozioni e storie personali, restituendo al pubblico il calore dei legami familiari attraverso la passione per la musica.