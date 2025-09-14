Bari, rifiuti speciali abbandonati nelle campagne: la Città Metropolitana sollecita il Comune a intervenire

BARI – Cumuli di rifiuti speciali abbandonati nelle campagne di Bari, tra via Trisorio Liuzzi e stradella del Chiancone, finiscono al centro di una richiesta formale di intervento. A segnalarli è stata l’associazione Gens Nova, a cui ha fatto seguito la sollecitazione della Città Metropolitana rivolta al sindaco per una bonifica urgente delle aree interessate.

L’ente richiama le linee guida regionali del 2016, che affidano al Comune il compito di emettere un’ordinanza per la rimozione dei rifiuti, il loro corretto smaltimento o recupero e il ripristino dello stato dei luoghi.

Oltre agli interventi di bonifica, l’amministrazione comunale dovrà cercare di individuare i responsabili dell’abbandono illecito, avviando un contraddittorio per accertare eventuali responsabilità civili e penali. In caso di mancata esecuzione nei tempi previsti, sarà lo stesso Comune a procedere, con la possibilità di addebitare i costi ai soggetti obbligati.

La Città Metropolitana ha inoltre chiesto di ricevere un resoconto tecnico e amministrativo dettagliato sulle operazioni effettuate.