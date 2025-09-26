Bari, sopralluogo del sindaco Leccese ai lavori della nuova sede Marconi-Hack in via Re David

BARI - Proseguono a ritmo serrato i lavori nella sede di via Re David, che ospiterà temporaneamente 34 classi dell’istituto Marconi-Hack di Bari. Il trasferimento si rende necessario a causa dei lavori di miglioramento sismico finanziati dal PNRR nella sede principale, che hanno reso inagibili numerose aule.Questa mattina il sindaco Vito Leccese ha effettuato un sopralluogo per verificare l’andamento dei lavori e assicurarsi che i tempi vengano rispettati. L’obiettivo è completare gli interventi nel più breve tempo possibile, garantendo agli studenti spazi adeguati e sicuri.La nuova sede di via Re David rappresenta una soluzione temporanea ma fondamentale per garantire la continuità didattica dell’istituto durante i lavori di ristrutturazione.