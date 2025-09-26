Bari, sopralluogo del sindaco Leccese ai lavori della nuova sede Marconi-Hack in via Re David
Questa mattina il sindaco Vito Leccese ha effettuato un sopralluogo per verificare l’andamento dei lavori e assicurarsi che i tempi vengano rispettati. L’obiettivo è completare gli interventi nel più breve tempo possibile, garantendo agli studenti spazi adeguati e sicuri.
La nuova sede di via Re David rappresenta una soluzione temporanea ma fondamentale per garantire la continuità didattica dell’istituto durante i lavori di ristrutturazione.
Tags: Bari Politica locale