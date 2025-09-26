Il Liceo Classico 'Publio Virgilio Marone' di Gioia del Colle festeggia i suoi 100 anni
GIOIA DEL COLLE (BA) - Il Liceo Classico "Publio Virgilio Marone" di Gioia del Colle celebra il suo centenario dando avvio ad un progetto di ampio respiro, che dà voce ai protagonisti e ai testimoni, alle intere generazioni che hanno attraversato le aule di uno dei luoghi più significativi della formazione culturale del Territorio.
"Giano trifronte. Emersioni dal passato, ricerca del presente, proiezioni nel futuro" è il titolo del progetto che include molteplici iniziative da svolgersi nel corso dell’intero anno scolastico.
Come il dio romano Giano, capace di guardare nello stesso istante verso direzioni diverse, il Liceo "Virgilio" racconterà i suoi cento anni di storia raccogliendo l’eredità del suo passato, riaffermando il valore della sua missione nel presente, aprendosi con fiducia alle sfide del futuro.
In questa prospettiva si intrecciano storie individuali e collettive che prendono vita in una comunità che interagisce.
Pertanto, le celebrazioni del centenario del Liceo "Virgilio" rappresentano un’esperienza immersiva in cui ognuno potrà riconoscersi nel tempo passato, in quello presente e nella proiezione del futuro.
Nel contempo, costituiranno l’occasione per dare valore al presidio culturale, civile e umano della vita comunitaria e scolastica del Territorio.
Conferenza stampa di presentazione
Giorno 2 ottobre 2025 ore 17,30 presso il Chiostro di Palazzo San Domenico - Gioia del Colle