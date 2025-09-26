Ultimo appuntamento per Bari Leggera: storie e leggende di Bari Vecchia
Durante l’esperienza, il pubblico sarà protagonista di un percorso immersivo, in cui la narrazione di episodi forse dimenticati della storia barese prende vita attraverso l’incontro con antichi e sorprendenti personaggi: pellegrini, soldati e protagonisti di storie di fede e di scontri armati. Sul palco all’aperto si alterneranno Pasquale Ruggieri, Fabio Armenise, Fabio Buono, Monica Marvulli, Armando Moncelli e Maurizio Sarni.
La seconda edizione di Bari Leggera, diretta artisticamente da Marco Grossi e inserita nel cartellone Le due Bari, ha proposto dal 3 luglio al 27 settembre dieci spettacoli teatrali con nove compagnie coinvolte. Il laboratorio in undici incontri Bari Narrata ha già preso il via il 3 luglio. Il progetto mira a valorizzare il dialogo tra teatro e musica, confermando il successo della prima edizione del 2024, con suggestive incursioni nel mondo della performance itinerante e della mindfulness, mantenendo al centro il racconto delle storie e delle tradizioni di Bari, narrate in modo anticonvenzionale e coinvolgente.
Per informazioni e prenotazioni è possibile contattare il numero 351/8528404.
Tags: Bari Cultura e Spettacoli Eventi Teatro