Ultimo appuntamento per Bari Leggera: storie e leggende di Bari Vecchia

BARI - Ultima occasione per partecipare alla rassegna Bari Leggera, a cura della Compagnia Malalingua nell’ambito del progetto Le due Bari 2025, dedicata alla scoperta di storie e leggende legate a Bari Vecchia. Domani, sabato 27 settembre, alle 18, partirà il percorso itinerante e interattivo Bari svelata: i racconti intorno al fuoco, produzione dell’associazione Stratos. L’appuntamento ha inizio dal piazzale antistante alla Torre della SS Annunziata, con servizio di interpretariato LIS disponibile per chi ne avesse bisogno.Durante l’esperienza, il pubblico sarà protagonista di un percorso immersivo, in cui la narrazione di episodi forse dimenticati della storia barese prende vita attraverso l’incontro con antichi e sorprendenti personaggi: pellegrini, soldati e protagonisti di storie di fede e di scontri armati. Sul palco all’aperto si alterneranno Pasquale Ruggieri, Fabio Armenise, Fabio Buono, Monica Marvulli, Armando Moncelli e Maurizio Sarni.La seconda edizione di Bari Leggera, diretta artisticamente da Marco Grossi e inserita nel cartellone Le due Bari, ha proposto dal 3 luglio al 27 settembre dieci spettacoli teatrali con nove compagnie coinvolte. Il laboratorio in undici incontri Bari Narrata ha già preso il via il 3 luglio. Il progetto mira a valorizzare il dialogo tra teatro e musica, confermando il successo della prima edizione del 2024, con suggestive incursioni nel mondo della performance itinerante e della mindfulness, mantenendo al centro il racconto delle storie e delle tradizioni di Bari, narrate in modo anticonvenzionale e coinvolgente.Per informazioni e prenotazioni è possibile contattare il numero 351/8528404.