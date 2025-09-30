Bari, successo per la prima edizione di ASCOLTO – Music Communities Festival

BARI – Si è conclusa domenica scorsa la prima edizione di, che dal 25 al 28 settembre ha trasformato Bari in un laboratorio diffuso di musica, creatività e comunità. Quattro giorni di concerti, dj-set, workshop e momenti di confronto che hanno coinvolto oltre, portando la musica in spazi pubblici di grande valore storico, culturale e sociale della città.

ASCOLTO nasce come spin-off di Linecheck, piattaforma dedicata all’innovazione dell’ecosistema musicale promossa da Music Innovation Hub, e ha segnato il passo decisivo verso la sua autonomia. Il festival si fonda sull’idea che l’ascolto sia un gesto politico, capace di costruire comunità e proporre un modello alternativo alle logiche algoritmiche che dominano la musica globale.

“Con ASCOLTO abbiamo voluto creare uno spazio dove le comunità musicali possano incontrarsi e raccontarsi, al di fuori delle logiche di mercato”, spiega Dino Lupelli, Direttore di Music Innovation Hub. “Bari è diventata il punto di connessione tra energie locali e reti internazionali, dimostrando come la musica possa essere un motore di innovazione culturale e sociale.”

La rassegna si è aperta giovedì 25 settembre alla Biblioteca De Gemmis con il summit “Bari is listening forward”, cui hanno partecipato realtà culturali locali e istituzioni, tra cui l’Assessora alla Cultura Paola Romano e la consigliera Micaela Paparella. L’evento ha dato avvio al festival con il debutto italiano di TNSXORDS e il set di Luwei.

Nei giorni successivi, i concerti e le sessioni di ascolto hanno animato Spazio13, Officina degli Esordi e Villa Bonomo, con performance di artisti come DIPRIZIO, DJ Nigga Fox, CEM3340, Go Dugong e Lorenzo D’Erasmo. La chiusura domenica 28 settembre sul Waterfront di San Girolamo ha visto alternarsi set di Stefania Vos, Crystallmess e Populous, in un pomeriggio di festa e connessione collettiva.

Il festival ha incluso anche workshop formativi gratuiti su pratiche di radio comunitaria, con l’obiettivo di creare una nuova community radio a Bari, lasciando un’eredità concreta oltre i giorni della rassegna.

Ideato da Music Innovation Hub, con il supporto di partner locali come Radio Luoghi Comuni, Ubique e Spazio13 e di una rete internazionale di radio comunitarie e collettivi, ASCOLTO è stato inserito nell’ambito di «Le due Bari 2025», iniziativa del Comune di Bari – Assessorato alle Culture.