Bari, truffa online con finti abbonamenti Amtab: l’azienda avverte i cittadini

BARI – Pagine e profili falsi sui social network tornano a diffonderelegate al trasporto pubblico urbano barese, con particolare riferimento all’abbonamento agevolato

L’Amtab denuncia di aver segnalato più volte alla Polizia postale le attività sospette, fornendo contatti e informazioni utili all’individuazione dei responsabili. Nonostante i primi interventi di oscuramento, i tentativi di truffa sono ricomparsi in rete.

L’allarme

Le false promozioni invitano gli utenti a cliccare su link non ufficiali per sottoscrivere l’abbonamento annuale al trasporto pubblico. Si tratta, invece, di raggiri finalizzati a sottrarre dati personali e denaro.

L’invito ai cittadini

Amtab invita con forza a non seguire indicazioni diffuse da canali non ufficiali e a rivolgersi esclusivamente a:

il sito web ufficiale dell’azienda: www.amtab.it

il portale MUVT per l’abbonamento agevolato: muvt.app

L’abbonamento MUVT365

Il servizio legittimo consente di viaggiare su tutti i mezzi pubblici cittadini al costo simbolico di 20 euro l’anno, nell’ambito delle politiche di mobilità sostenibile promosse dal Comune di Bari.

Amtab e Polizia postale raccomandano di prestare la massima attenzione e di segnalare ogni tentativo sospetto, ricordando che le procedure di richiesta e rinnovo dell’abbonamento sono esclusivamente quelle indicate sui siti ufficiali.