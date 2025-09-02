Bari, truffa online con finti abbonamenti Amtab: l’azienda avverte i cittadini
BARI – Pagine e profili falsi sui social network tornano a diffondere notizie ingannevoli e promozioni fasulle legate al trasporto pubblico urbano barese, con particolare riferimento all’abbonamento agevolato MUVT365.
L’Amtab denuncia di aver segnalato più volte alla Polizia postale le attività sospette, fornendo contatti e informazioni utili all’individuazione dei responsabili. Nonostante i primi interventi di oscuramento, i tentativi di truffa sono ricomparsi in rete.
L’allarme
Le false promozioni invitano gli utenti a cliccare su link non ufficiali per sottoscrivere l’abbonamento annuale al trasporto pubblico. Si tratta, invece, di raggiri finalizzati a sottrarre dati personali e denaro.
L’invito ai cittadini
Amtab invita con forza a non seguire indicazioni diffuse da canali non ufficiali e a rivolgersi esclusivamente a:
-
il sito web ufficiale dell’azienda: www.amtab.it
-
il portale MUVT per l’abbonamento agevolato: muvt.app
L’abbonamento MUVT365
Il servizio legittimo consente di viaggiare su tutti i mezzi pubblici cittadini al costo simbolico di 20 euro l’anno, nell’ambito delle politiche di mobilità sostenibile promosse dal Comune di Bari.
Amtab e Polizia postale raccomandano di prestare la massima attenzione e di segnalare ogni tentativo sospetto, ricordando che le procedure di richiesta e rinnovo dell’abbonamento sono esclusivamente quelle indicate sui siti ufficiali.