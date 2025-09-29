Putignano inaugura la nuova Cittadella del Carnevale

PUTIGNANO – Dopo oltre dieci anni di attesa, domenica mattina è stata inaugurata la nuova Cittadella del Carnevale di Putignano. Il taglio del nastro è avvenuto alla presenza del Sindaco Michele Vinella, delle amministrazioni che hanno seguito il progetto nel corso degli anni, di ex sindaci, dei presidenti emeriti della Fondazione Carnevale e di rappresentanti delle istituzioni locali, tra cui l’On. Ubaldo Pagano e il Direttore del Dipartimento Turismo Aldo Patruno.

L’inaugurazione segna l’inizio di una nuova fase per il Carnevale putignanese. I primi tre hangar, affidati alla Fondazione Carnevale, permetteranno ai carristi di realizzare i carri allegorici della 632a edizione, offrendo spazi più ampi e adeguati alle mastodontiche opere in cartapesta tipiche della manifestazione.

Il progetto, avviato nel 2010, è stato portato avanti dalle Amministrazioni comunali De Miccolis, Giannandrea, Laera e Vinella, con il supporto degli Uffici comunali e del personale tecnico che ha seguito i lavori di progettazione e realizzazione dei capannoni. I lavori hanno già permesso il completamento del 1°, 2° e 5° hangar, mentre il 3° e il 4° capannone sono in fase avanzata di costruzione e verranno completati nei prossimi due anni. Già progettati anche il 6° e il 7° hangar, candidati a finanziamenti nazionali e regionali.

La Cittadella, oltre a ospitare i nuovi hangar, prevede anche sistemazioni per parcheggi, viabilità, acquedotto e illuminazione pubblica, in vista del Carnevale 2026. In futuro sono previsti ulteriori spazi per la seconda categoria dei carri, magazzini, uffici e un museo a cielo aperto.

Nell’area sorgerà anche il nuovo Palazzetto dello Sport, a testimonianza della volontà di trasformare la zona in un luogo di ritrovo, eventi culturali e scambi creativi.

Durante la giornata di inaugurazione, la comunità putignanese ha avuto modo di visitare i nuovi hangar e la mostra dei bozzetti per il Carnevale 2026, realizzati dai maestri cartapestai e illustrati dall’artista Gianvito Turi.

«Da Putignanese e da Sindaco di questa Città è stato davvero bello dare avvio alla Cittadella del Carnevale – ha dichiarato il Sindaco Michele Vinella –. Con questo momento realizziamo il sogno di diverse amministrazioni, dando dignità a un fenomeno culturale radicato nel DNA dei putignanesi. I maestri cartapestai potranno finalmente lavorare in spazi adeguati e sicuri, e i cittadini inizieranno a frequentare un’area che è stata cantiere per molti anni».