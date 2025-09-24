Mozzagrogna, convegno sull’olio: qualità, tracciabilità e fiducia dei consumatori

CHIETI – Al via la nuova campagna olearia con un importante appuntamento per la filiera dell’olio extravergine di oliva. Giovedì 25 settembre, alle ore 19.00, presso il ristorante Eden in contrada Rosciavizza 68, AIFO – Associazione Italiana Frantoi Oleari – organizza il convegno, nell’ambito del Progetto Esecutivo 2025 di Italia Olivicola, sostenuto dall’Unione Europea.

L’incontro, aperto dal presidente di AIFO Alberto Amoroso, prevede la partecipazione di esperti del settore. Rossella Fabbrizio approfondirà sicurezza alimentare, etichettatura e commercializzazione; Giuseppe L’Abbate rifletterà sull’importanza della comunicazione per valorizzare l’olio; Roberto Sacco illustrerà gli adempimenti legati all’utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione e delle sanse umide; Francesco Sardellone si concentrerà sulla sicurezza della campagna olearia 2025/26, mentre Fabio Arrizza presenterà aggiornamenti su SIAN e software “EvoTrace”.

“Con questo convegno – sottolinea Amoroso – vogliamo ribadire che la qualità dell’olio nasce dalla competenza dei frantoi, dal rispetto delle regole e dalla capacità di valorizzare il lavoro dei produttori. Solo così possiamo garantire ai consumatori un prodotto che rappresenti fiducia e identità del territorio”.

L’evento sarà anche un momento di dialogo tra operatori e comunità, con l’obiettivo di rafforzare la competitività della filiera e diffondere la cultura dell’olio extravergine di eccellenza.