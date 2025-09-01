Bitonto, torna PlayDMusic: dieci giorni di musica all’aperto dal 4 al 14 settembre
BITONTO – Dal 4 al 14 settembre 2025 Bitonto ospita la terza edizione di PlayDMusic, rassegna musicale organizzata dalla John Cage Music Academy – Associazione Culturale 4’33’’, con il supporto del Consiglio regionale della Puglia. Gli eventi si svolgeranno all’aperto nella Cittadella del Bambino, trasformando il prato in un palcoscenico per tutti gli appassionati di musica.
Il programma prevede quattro appuntamenti gratuiti:
-
Giovedì 4 settembre, ore 21.00: omaggio alla musica pop internazionale seguito da un dj set
-
Domenica 7 settembre, ore 5.45: concerto all’alba dedicato alla musica italiana in chiave jazz
-
Sabato 13 settembre, ore 18.15: duo sassofono-pianoforte al tramonto e workshop “Fantasie e contrappunti”
-
Domenica 14 settembre, ore 21.00: tributo musicale con dj set conclusivo
PlayDMusic propone un’esperienza musicale variegata, dal jazz alla musica classica, dalla canzone d’autore al contemporaneo, con performance pensate per coinvolgere il pubblico in modo partecipativo e sensoriale.
Tutti gli eventi sono a ingresso libero e gratuito, un’occasione per vivere la musica immersi nella natura e nella bellezza della periferia di Bitonto.