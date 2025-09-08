Brindisi, controlli dei Carabinieri: arresti per droga, prostituzione e furto di energia

BRINDISI - Negli ultimi giorni, ihanno intensificato le operazioni sul territorio, con diversi arresti tra Mesagne e Carovigno.

A Mesagne sono stati arrestati tre giovani trovati in possesso di sostanze stupefacenti e materiale per il confezionamento. Inoltre, un uomo è stato arrestato per favoreggiamento della prostituzione, dopo aver accompagnato in strada due ragazze straniere, agevolando l’attività illecita.

A Carovigno, un uomo è stato fermato per aver manomesso e danneggiato il contatore di energia elettrica, realizzando un by-pass artigianale per eludere i consumi. Sempre nella cittadina brindisina, un giovane è stato arrestato per detenzione di droga.

Le operazioni confermano l’impegno dei Carabinieri nella prevenzione e repressione dei reati sul territorio, tra tutela della sicurezza e contrasto alle attività illecite.