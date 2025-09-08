Mesagne, uomo arrestato per favoreggiamento della prostituzione: accompagnava due ragazze sul luogo di lavoro

MESAGNE – Sette persone sono state arrestate nei giorni scorsi daidurante un controllo straordinario del territorio.

A Mesagne, un uomo è stato fermato mentre accompagnava due prostitute sul luogo di lavoro, e ora è accusato di favoreggiamento della prostituzione, secondo quanto previsto dalla Legge Merlin. Sempre in città, tre giovani sono stati arrestati per detenzione di sostanze stupefacenti e possesso di materiale per il confezionamento della droga.

A Carovigno, tre arresti hanno riguardato altrettanti reati. Un uomo è stato trasferito in carcere a seguito di un provvedimento del Tribunale di Sorveglianza di Taranto, dopo aver manifestato comportamenti aggressivi in una comunità dove scontava una misura alternativa. Un presunto ladro è stato arrestato per furto di energia elettrica, avendo manomesso il contatore con un bypass artigianale per eludere i consumi. Infine, un giovane pusher è stato fermato per droga, ricettazione e riciclaggio, trovato in possesso di un motociclo con telaio contraffatto, abbinato a un veicolo oggetto di furto in un’altra provincia.

L’operazione conferma l’impegno dei Carabinieri nella lotta alla criminalità sul territorio, tra sicurezza urbana, contrasto allo spaccio e tutela dei cittadini.