Brindisi, nasce la “Casa Colibrì”: l’Arcidiocesi apre le porte ai migranti in un luogo simbolo di accoglienza

BRINDISI – Un nuovo segno di speranza e inclusione prende vita a Brindisi, città storicamente crocevia di popoli e migrazioni. Si chiamail progetto promosso da, che ha dato vita alla, un’abitazione dedicata ai migranti in difficoltà, sostenuta anche dai fondi dell’

L’iniziativa punta a dare una risposta concreta all’emergenza abitativa che riguarda persone e famiglie straniere già integrate nel tessuto sociale e lavorativo, ma spesso escluse dal mercato immobiliare. Non solo un tetto, ma anche percorsi di accompagnamento individualizzati, attività formative, momenti di confronto interculturale e spazi aperti alla cittadinanza, con l’obiettivo di costruire una vera “convivialità delle differenze”.

La sede scelta non è casuale: un appartamento in via Giovanni XXIII n. 11, già appartenuto a don Augusto Pizzigallo, che negli anni ospitò per due volte Angelo Giuseppe Roncalli, futuro Papa Giovanni XXIII. Dopo anni di inutilizzo, l’edificio torna a nuova vita, trasformandosi in luogo di accoglienza e dialogo.

Il 4 settembre 2025, in occasione della settimana che precede la festa dei Santi Patroni, l’arcivescovo Giovanni Intini benedirà la casa, che prenderà il nome di “Casa Colibrì”. Un richiamo a una leggenda africana in cui un piccolo colibrì, di fronte a un incendio, prova a spegnerlo trasportando gocce d’acqua con il becco: un simbolo di impegno, solidarietà e cambiamento, anche con gesti piccoli ma condivisi.

«La porta aperta è il segno dell’accoglienza di tutti i popoli nel grembo della Chiesa madre – ha dichiarato mons. Intini –. Con Casa Colibrì abbiamo voluto aprire una porta per tutti coloro che hanno bisogno di sentire il calore dell’accoglienza. Voglio auspicare che questo sogno diventi il sogno di tanti e un sogno di Chiesa».

