Yeast Photo Festival 2025, quarta edizione: “(N)ever Enough”

MATINO – Torna nel Salento il Yeast Photo Festival, che dal 25 settembre al 9 novembre 2025 proporrà la sua quarta edizione dal titolo “(N)ever Enough”. Il filo conduttore di quest’anno è una riflessione sul cibo come simbolo delle disuguaglianze globali: abbondanza e spreco da una parte, scarsità e fame dall’altra, con la fotografia a indagare i contrasti del presunto benessere contemporaneo.

Grande protagonista sarà Martin Parr, uno dei più importanti fotografi britannici, maestro di ironia e sguardo critico sulla società dei consumi. A lui sarà dedicato un omaggio speciale che prenderà il via il 5 settembre a Gallipoli, con un progetto fotografico che “vestirà” le mura del centro storico trasformandolo in una galleria a cielo aperto. L’iniziativa è co-prodotta da Creation con il contributo del Comune di Gallipoli e in partnership con il festival tedesco »horizonte zingst«.

A Matino, negli spazi di Palazzo dei Marchesi del Tufo, Parr sarà protagonista con la personale “Snack It!”, oltre 60 immagini che raccontano in chiave ironica e dissacrante la rappresentazione del cibo nella nostra cultura visiva. A Lecce, invece, sarà allestita “WOW!”, mostra pensata per bambini e famiglie, ispirata all’omonimo libro fotografico della collana Il Mondo nei Tuoi Occhi di OTM Company, già arricchita dalle opere di Jan von Holleben e Gabriele Galimberti.

Il Festival conferma la sua vocazione internazionale, consolidando i rapporti con il Fotofestival »horizonte zingst« (Germania) e con il Fotofestival di Lenzburg (Svizzera). Cresce anche la rete salentina delle sedi espositive: accanto a Matino, Lecce, Castrignano de’ Greci e Le Stanzíe, entrano nel circuito Galatina e Gallipoli.

Un’anteprima sarà ospitata dal Festival Giornalisti del Mediterraneo di Otranto (3-7 settembre), dove i direttori artistici Flavio&Frank presenteranno il programma.

«Con Yeast Photo Festival – commenta il sindaco di Gallipoli, Stefano Minerva – la nostra città si consacra protagonista di un percorso che travalica i confini locali, diventando centro di cultura e innovazione creativa».

Tra gli eventi più attesi, l’incontro pubblico con Martin Parr il 26 settembre, in dialogo con il giornalista e saggista Riccardo Staglianò.

«Questa edizione – spiega la direttrice artistica Edda Fahrenhorst – esplora il contrasto tra l’abbondanza che riempie le nostre tavole e la scarsità che segna la vita di molti, con l’intento di far riflettere sul costo nascosto del nostro benessere».

Per Umberto Pastore, amministratore delegato di Creation, «le immagini di Parr, dirette e provocatorie, hanno la forza di stimolare un cambiamento sostenibile, accendendo l’attenzione sulle tematiche legate al cibo e al suo impatto sociale ed economico».