Cagnano Varano, lite in strada finisce a coltellate: 25enne ferito

CAGNANO VARANO – Paura nella serata di oggi in Corso Giannone, dove intorno alle 20:30 una lite è degenerata in un accoltellamento. Un giovane di 25 anni è rimasto gravemente ferito ed è stato trasportato d’urgenza in ospedale: secondo le prime informazioni non sarebbe in pericolo di vita.

Alla base dello scontro, stando a quanto trapela, ci sarebbero motivi legati alla droga, ma la dinamica è ancora in fase di ricostruzione, così come il numero delle persone coinvolte. Sul posto, insieme ai sanitari del 118, sono intervenuti i Carabinieri della locale compagnia, che hanno avviato le indagini per chiarire l’accaduto.