Camera Caffè a Santa Maria al Bagno: un angolo di gusto e tradizione nel cuore del Salento

SANTA MARIA AL BAGNO - Nel cuore pulsante del Salento, tra le case bianche e le vie accarezzate dalla brezza marina, sorge, un luogo che va ben oltre la semplice pizzeria o bar. Situato a Santa Maria al Bagno, questo piccolo scrigno di bontà conquista i sensi tra l’aroma intenso del caffè e le dolcezze della pasticceria artigianale.

La giornata qui può iniziare con un gesto semplice ma ricco di significato: un caffè, da gustare all’aperto con lo sguardo perso nel blu del mare, accompagnato da un pasticciotto artigianale. Alessandra, la pasticciera, trasforma ogni dolce in un capolavoro di creatività e sapore. Tra le sue creazioni più amate troviamo il pasticciotto cheesecake, avvolgente e cremoso, o quello alla crema di fichi d’India, autentico omaggio ai sapori salentini. Non mancano varianti originali come mela cotogna e croccantino, o i golosi cookies, perfetti per chi cerca esperienze nuove senza rinunciare alla tradizione.

Ogni dolce in vetrina è un invito alla meraviglia: curato nei dettagli e preparato con ingredienti di stagione, ogni morso racconta la passione e la maestria di Alessandra. Non si tratta solo di seguire ricette, ma di creare ogni giorno ispirazioni nuove, trasformando ingredienti semplici in esperienze sensoriali uniche.

Camera Caffè non è solo un bar o una pizzeria: è un luogo di incontro tra mare, sapore e autenticità, dove turisti e residenti possono riscoprire le eccellenze del Salento in un ambiente accogliente e suggestivo. Ogni pausa si trasforma in un ricordo prezioso, tra la dolcezza dei dolci, il profumo del caffè e il panorama mozzafiato del mare.

Chi visita Santa Maria al Bagno non può perdere l’occasione di fare tappa a Camera Caffè: un angolo di bellezza, gusto e tradizione che invita a fermarsi, assaporare e lasciarsi sorprendere.

Vincenzo Manieri – nardonews24.it