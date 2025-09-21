Tiziano Ferro: oltre 200.000 biglietti venduti in poche ore per il tour STADI26, raddoppiano le date a Milano e Roma

Pubblicato:


MILANO – Un successo travolgente per Tiziano Ferro. A poche ore dall’apertura delle vendite generali per il suo attesissimo tour STADI26, sono già stati polverizzati oltre 200.000 biglietti. L’entusiasmo dei fan è tale che Milano e Roma raddoppiano gli appuntamenti: allo Stadio San Siro di Milano si aggiunge il 7 giugno, mentre allo Stadio Olimpico di Roma si aggiunge il 28 giugno.

I biglietti per le nuove date saranno disponibili a partire dalle ore 10:00 di domani, sabato 20 settembre, su Live Nation.

Il tour STADI26, prodotto e organizzato da Live Nation, porterà Tiziano Ferro live negli stadi delle principali città italiane con 12 date confermate, tra cui Lignano, Torino, Bologna, Padova, Napoli, Ancona, Bari e Messina.

Calendario aggiornato STADI26:

  • 30 maggio 2026 – Lignano, Stadio Teghil

  • 6 giugno 2026 – Milano, Stadio San Siro

  • 7 giugno 2026 – Milano, Stadio San Siro (nuova data)

  • 10 giugno 2026 – Torino, Allianz Stadium

  • 14 giugno 2026 – Bologna, Stadio Dall’Ara

  • 18 giugno 2026 – Padova, Stadio Euganeo

  • 23 giugno 2026 – Napoli, Stadio Diego Armando Maradona

  • 27 giugno 2026 – Roma, Stadio Olimpico

  • 28 giugno 2026 – Roma, Stadio Olimpico (nuova data)

  • 3 luglio 2026 – Ancona, Stadio Del Conero

  • 8 luglio 2026 – Bari, Stadio San Nicola

  • 12 luglio 2026 – Messina, Stadio San Filippo

Ottimi risultati anche per il nuovo singolo “Cuore Rotto”, scritto dallo stesso Ferro e prodotto da Marz, Zef e Marco Sonzini, che conferma la sua prima posizione nelle classifiche radio Earone per la seconda settimana consecutiva. Il brano è disponibile in digitale su Sugar Music e su YouTube.

Cantautore, autore e produttore, Tiziano Ferro, nato a Latina il 21 febbraio 1980, ha venduto più di venti milioni di dischi nel mondo. Con nove album, una raccolta “best of” e numerose collaborazioni internazionali, è uno degli artisti italiani più apprezzati e influenti della scena contemporanea. Oltre all’italiano, canta in inglese, spagnolo, portoghese e francese, ed è membro votante della giuria dei Grammy Awards.

Radio Italia Solomusicaitaliana è la radio ufficiale del tour, che si preannuncia già come l’evento live dell’anno.

Tags:

Ti potrebbero interessare

Visualizza tutti
Nuova Vecchia
Condividi con altre app
Copia Link del post