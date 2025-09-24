“Cammino in Libertà”: la nuova mostra personale di Stefania Hepeisen a Bari

BARI – Si inaugura il 27 settembre alle ore 19 presso il Museo dei pigmenti del colore – centro d’arte Santa Teresa dei Maschi la mostra personale di Stefania Hepeisen dal titolo, seconda delle tre esposizioni d’arte nell’ambito dell’evento. L’esposizione è a cura della San Giorgio Arte e resterà aperta fino al 16 ottobre 2025.

Da anni Stefania Hepeisen si dedica a ciò che viene comunemente definito “natura morta”, sebbene i suoi soggetti siano vivi e parlanti, raccontando con delicatezza e profondità l’amore per una natura consolatrice e amata. Le sue opere sono definite “pitture di sogni sonori”, dove ogni traccia cromatica diventa una lettera di un linguaggio sacro e arcano, trasformando il quadro in una sorta di preghiera fatta di fiori rivolti verso l’Alto.

«Penso che la vita possa essere concepita come un Esodo personale, un cammino durante il quale proviamo a essere liberi. La mia libertà è arrivata tardi, quando sono stata in grado di raggiungere la Terra Promessa a cui mi sentivo destinata, la pittura», afferma l’artista.

La mostra sarà visitabile dal martedì al sabato, dalle 10.30 alle 13.00 e dalle 16.30 alle 19.00. Il museo rimane chiuso domenica e lunedì.