Campi Salentina, 64enne scomparso ritrovato grazie al fiuto di un cane dei Vigili del fuoco

CAMPI SALENTINA – Momenti di apprensione ieri pomeriggio a Campi Salentina, dove un uomo di 64 anni è scomparso dalla propria abitazione mentre si recava in chiesa, come di consueto.

Le ricerche sono iniziate nel corso della notte dopo la denuncia dei familiari e hanno visto l’intervento delle unità cinofile dei Vigili del fuoco di Lecce. Fondamentale è stato il contributo di Marley, un piccolo border collie addestrato: grazie al suo fiuto, il cane ha condotto il conduttore nei pressi di un piccolo parco, dove l’uomo è stato trovato privo di sensi.

Immediatamente affidato alle cure dei sanitari del 118, il 64enne è stato soccorso e trasportato in ospedale. L’intervento ha evidenziato ancora una volta l’importanza delle unità cinofile nella ricerca e nel soccorso di persone scomparse.