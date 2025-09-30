Incendio a Corato: fiamme in una villa abbandonata, intervento dei Vigili del Fuoco

CORATOI Vigili del Fuoco di Bari sono intervenuti ieri a Corato per un incendio divampato in una. L’allarme è scattato intorno alle. La villetta risultava disabitata, ma nelle vicinanze le fiamme hanno coinvolto anche une un

Le operazioni di spegnimento hanno visto impegnate più squadre, con il supporto degli specialisti NBCR per la bonifica di alcune bombole di gas GPL rinvenute all’interno dell’abitazione. I lavori si sono conclusi intorno alle 18:00, senza segnalazioni di persone coinvolte.

L’incendio è ora al vaglio delle autorità competenti per determinare le cause.