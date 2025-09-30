Incendio a Corato: fiamme in una villa abbandonata, intervento dei Vigili del Fuoco
CORATO – I Vigili del Fuoco di Bari sono intervenuti ieri a Corato per un incendio divampato in una villa in stato di abbandono. L’allarme è scattato intorno alle 12:00. La villetta risultava disabitata, ma nelle vicinanze le fiamme hanno coinvolto anche un camper e un semirimorchio.
Le operazioni di spegnimento hanno visto impegnate più squadre, con il supporto degli specialisti NBCR per la bonifica di alcune bombole di gas GPL rinvenute all’interno dell’abitazione. I lavori si sono conclusi intorno alle 18:00, senza segnalazioni di persone coinvolte.
L’incendio è ora al vaglio delle autorità competenti per determinare le cause.
