Carovigno, uomo salvato in mare a Pantanagianni grazie al coraggio del titolare del lido

CAROVIGNO - Attimi di paura oggi pomeriggio sulla spiaggia di Pantanagianni, marina di Carovigno. Un uomo di 75 anni è rimasto in difficoltà mentre faceva il bagno in mare, sopraffatto dalla stanchezza e dalla corrente, incapace di tornare a riva.

A intervenire prontamente è stato Gianluigi Lanzilotti, proprietario del lido Torqueda Beach, che a bordo di un pattino ha raggiunto l’anziano e lo ha portato in salvo. L’uomo, visibilmente provato ma cosciente, è stato subito assistito dai presenti e non ha avuto bisogno di ricovero in ospedale.

Un episodio a lieto fine che sottolinea l’importanza della prontezza e della solidarietà, soprattutto durante le giornate di mare affollate, ricordando quanto la tempestività possa fare la differenza in situazioni di emergenza.