Carsica Experience 2025: successo per il percorso multisensoriale nella Gravina del Fullonese

GROTTAGLIE – Ilsi conferma anche quest’anno un appuntamento di grande successo nel cartellone estivo di Grottaglie. La terza edizione dell’evento, svoltasi tra luglio e settembre, ha registrato, confermando l’interesse crescente per un’esperienza unica nel suo genere.

Organizzato dal Comune di Grottaglie in collaborazione con il Gruppo Grotte Grottaglie, AIGAE e con la direzione artistica di Sandra Santoro, il Carsica Experience offre un percorso multisensoriale di circa 2 km nella Gravina del Fullonese, tra antichi insediamenti rupestri e paesaggi naturali. I partecipanti, dotati di caschetto con luce frontale, vengono guidati dagli esperti speleologi del Gruppo Grotte Grottaglie alla scoperta di storie, leggende e misteri locali, immersi nei profumi della macchia mediterranea e accompagnati da musiche suggestive di violino, arpa e chitarra.

Secondo Alessandro Severini, presidente del Gruppo Grotte Grottaglie, “Essere giunti alla terza edizione è la conferma che lavorando con dedizione e passione si possono realizzare grandi imprese. Dietro ogni serata ci sono mesi di preparazione e un grande lavoro di squadra. Siamo già al lavoro per la quarta edizione, con l’obiettivo di valorizzare ulteriormente la Gravina e promuoverne un utilizzo destagionalizzato”.

Per Raffaella Capriglia, assessore alla Cultura e al Turismo del Comune di Grottaglie, l’edizione 2025 ha confermato l’attrattiva del progetto: “Il pubblico è stato variegato: giovani, famiglie, appassionati di natura e turisti provenienti da altre regioni e dall’estero. Il percorso notturno ha permesso di vivere il paesaggio rupestre in una dimensione nuova, intima e spirituale, a contatto con la natura e la fauna locale, alcune specie delle quali molto rare. La Gravina è stata anche un palcoscenico naturale per eventi artistici e musicali, confermando il valore culturale e turistico dell’iniziativa”.

Il Carsica Experience si conferma quindi come un modello di turismo sostenibile e innovativo, capace di coniugare natura, storia e arte, sensibilizzando i partecipanti alla valorizzazione e tutela del territorio.