Volo Verona-Bari in ritardo di oltre 3 ore: passeggeri bloccati all’aeroporto

VERONA – Giornata difficile per i passeggeri diretti a Bari. Ildi Ryanair, inizialmente previsto in partenza alle 08:20, ha accumulato un ritardo superiore alle, atterrando solo alle 12:53.

Molti passeggeri sono rimasti bloccati all’interno dell’aeroporto di Verona, affrontando ore di attesa e disagi, con inevitabili conseguenze su impegni di lavoro, salute o vacanze. Stando alle prime informazioni, il ritardo non sarebbe stato causato da circostanze eccezionali come maltempo o bird strike, dato che nella giornata di domenica le condizioni meteorologiche erano buone. La causa sembra invece riconducibile a problemi interni alla compagnia aerea.

Secondo il Regolamento Europeo 261/2004, i passeggeri hanno diritto a una compensazione pecuniaria di 250 euro per ritardi superiori alle 3 ore su voli di questa distanza. Chi desidera richiedere il risarcimento può rivolgersi direttamente a Ryanair, oppure tramite claim company come ItaliaRimborso.it o attraverso un CAF.

Il disservizio ha generato malcontento tra i viaggiatori, sottolineando ancora una volta l’importanza di strumenti di tutela dei passeggeri e la necessità di informazioni tempestive da parte delle compagnie aeree.