Cinque trucchi per aumentare la durata della batteria dei dispositivi mobili



Tra i componenti che causano un elevato dispendio energetico va citato il display. Un buon consiglio per ridurre l'eccessivo consumo della batteria consiste nell'attivare la luminosità automatica, che si regola autonomamente a seconda della quantità di luce ambientale. Tale funzione è disponibile in tutti i tablet e smartphone delle ultime generazioni. Per quanto riguarda i laptop, si suggerisce di evitare di impostare una luminosità superiore al 60% se si lavora in ambienti chiusi. Inoltre, è bene impostare un valore basso per quanto concerne il tempo di inattività prima dello spegnimento automatico dello schermo.



Attivare il risparmio energetico



I dispositivi di recente produzione sono dotati di una buona potenza, che spesso è decisamente superiore rispetto al fabbisogno richiesto dalle operazioni comuni, come la navigazione su Internet, la lettura di documenti e la visualizzazione della posta elettronica. Quando non si ha bisogno di particolari performance è sempre bene attivare la modalità di risparmio energetico, che limita notevolmente il consumo della batteria. Il risparmio energetico può essere facilmente disabilitato, operazione da compiere quando si desidera sfruttare le massime prestazioni del device, come ad esempio per giocare con i titoli del



Aggiornare il sistema operativo

Gli aggiornamenti del sistema operativo hanno vari compiti. Oltre all'introduzione di nuove funzioni e alla correzione di alcuni bug, gli aggiornamenti possono includere delle ottimizzazioni relative proprio all'efficienza energetica, che si traducono in una maggiore autonomia dei dispositivi. Gli aggiornamenti non riguardano esclusivamente il sistema operativo, ma spesso coinvolgono le applicazioni: proprio per questa ragione, è doveroso attivare gli aggiornamenti automatici delle app.



Gli aggiornamenti del sistema operativo hanno vari compiti. Oltre all'introduzione di nuove funzioni e alla correzione di alcuni bug, gli aggiornamenti possono includere delle ottimizzazioni relative proprio all'efficienza energetica, che si traducono in una maggiore autonomia dei dispositivi. Gli aggiornamenti non riguardano esclusivamente il sistema operativo, ma spesso coinvolgono le applicazioni: proprio per questa ragione, è doveroso attivare gli aggiornamenti automatici delle app.



Fare attenzione alla ricarica



La durata della batteria tende a ridursi con il trascorrere del tempo e con l'utilizzo intenso del dispositivo. Per mantenere elevate le prestazioni anche a distanza di qualche anno, bisogna sempre utilizzare caricabatterie originali o certificati per quel determinato tipo di device. Inoltre, è preferibile evitare il totale scaricamento della batteria e l'utilizzo del dispositivo quando è in stato di carica. Un buon metodo per ridurre lo stress ai danni della batteria è quello di effettuare la carica quando l'autonomia va appena al di sotto del 20% e interromperla al raggiungimento dell'80%.



Disattivare le funzioni non utilizzate



WiFi, GPS e Bluetooth non sempre sono necessari. Quando non si ha il bisogno di connettersi a Internet o di effettuare il collegamento con altri dispositivi, si raccomanda di disattivare le funzioni che in quel momento non occorrono: ciò consente di beneficiare di un'autonomia più alta e di prolungare la vita della batteria nel tempo.