“Carta Dedicata a Te”: serpeggiano rabbia e delusione per il bonus che arriverà solo a novembre

La ricarica da 500 euro della Carta Dedicata a Te, il sostegno destinato alle famiglie con ISEE basso per spese alimentari e beni di prima necessità, non arriverà a settembre come molti italiani avevano sperato. Secondo le ultime comunicazioni ufficiali, l’accredito è previsto solo tra fine ottobre e inizio novembre, dopo una serie di passaggi burocratici che stanno alimentando polemiche e frustrazione.

Per molti beneficiari, la misura rappresenta un piccolo ma significativo respiro. In un contesto di inflazione e prezzi alimentari in crescita, l’arrivo del contributo è percepito come una mano tesa in un momento difficile.

Il rinvio della ricarica da 500 euro della Carta Dedicata a Te ha scatenato un’ondata di malcontento tra migliaia di famiglie italiane. Sui social network, nei gruppi dedicati e nei commenti sotto gli articoli online, le voci dei cittadini si moltiplicano: molti avevano già pianificato spese e bollette contando sul bonus in arrivo a settembre, ma ora scoprono che l’accredito non sarà disponibile prima di fine ottobre o inizio novembre.

Secondo quanto comunicato da INPS e da diverse testate, il percorso è più lungo del previsto: dal 10 settembre INPS ha inviato ai Comuni le liste dei beneficiari. I Comuni hanno tempo fino al 9 ottobre per verificare i requisiti e compilare le graduatorie definitive. Solo dopo questi controlli Poste Italiane potrà ricaricare le carte o consegnarne di nuove. Un iter che, per molti cittadini, è sinonimo di burocrazia lenta e scarsa organizzazione.

Queste alcune delle reazioni sui vari gruppi social: “Non è solo un ritardo, è una mancanza di rispetto”. Rabbia e frustrazione la fanno da padrone con commenti del tipo: “Avevamo contato su quei soldi per la spesa, ora ci troviamo in difficoltà”, “Ogni anno le stesse promesse e poi dobbiamo aspettare mesi”, “Le istituzioni non capiscono che 500 euro possono fare la differenza subito, non tra due mesi”.

Molti sottolineano che, in un periodo di inflazione e rincari, questo rinvio aggrava le difficoltà quotidiane. Il ritardo della ricarica non è solo un problema economico, ma anche un colpo alla fiducia nelle istituzioni. Le famiglie più fragili, già provate da spese impreviste e rincari energetici, vedono in questa vicenda l’ennesima prova di un sistema che fatica a rispondere ai bisogni immediati. Il malcontento che attraversa i social è il segnale di una tensione reale: quando la burocrazia rallenta un aiuto essenziale, il disagio economico si intreccia alla sfiducia verso le istituzioni.