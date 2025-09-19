Milano, rapinato Stefano De Martino: sottratto un Patek Philippe da 40mila euro

– Momenti di paura nel pomeriggio dia Milano, quando il conduttore televisivoè stato rapinato di un. Il colpo è avvenuto in, vicino all’Università Bocconi, intorno alle 17:00.

Stando alle prime ricostruzioni, i rapinatori in scooter hanno utilizzato la cosiddetta “tecnica dello specchietto”: dopo aver toccato il retrovisore dell’auto di De Martino, il conduttore ha abbassato il finestrino per controllare eventuali danni, e in quel momento uno dei due aggressori, con casco integrale, si è avventato sul polso sinistro del trentacinquenne riuscendo a sfilargli il prezioso cronografo. L’uomo è poi fuggito insieme al complice a bordo dello scooter.

Dopo l’accaduto, De Martino si è recato in Questura per sporgere denuncia. Le indagini sono affidate agli specialisti dell’Antirapine della Squadra Mobile, che stanno analizzando le immagini delle telecamere della zona. Secondo gli investigatori, è possibile che il conduttore sia stato pedinato precedentemente, in attesa del momento opportuno per agire. I rapinatori hanno scelto via Castelbarco approfittando del traffico causato da alcuni cantieri stradali.

Negli ultimi mesi, a Milano si è registrata un’impennata di furti e rapine di orologi di lusso, soprattutto nel centro città e nel Quadrilatero della Moda. Circa due settimane fa, un uomo è stato derubato a via Sant’Andrea di un Patek Philippe del valore di 75mila euro mentre passeggiava con la moglie e la figlia.