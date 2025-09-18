Casamassima, torna la Sagra del Coniglio Ripieno e della Focaccia di Patate: quest’anno anche “Il Pranzo della Domenica” ANCI

CASAMASSIMA - Dal 19 al 21 settembre, Casamassima si prepara a tre giornate di festa, gusto e tradizione con la quarta edizione della Sagra del Coniglio Ripieno e della Focaccia di Patate, evento che unisce gastronomia locale, manifestazioni culturali e momenti di convivialità.Il cuore della festa sarà piazza Aldo Moro, animata da stand enogastronomici, spazi artigianali, visite guidate, mostre, spettacoli e musica dal vivo, con l’obiettivo di valorizzare i sapori della tradizione culinaria del “Paese Azzurro” e il piacere di stare insieme.La manifestazione, organizzata dalla Pro Loco Casamassima con il patrocinio di Comune di Casamassima, Regione Puglia, Puglia Promozione, UNPLI, GAL Sud Est Barese, Borghi Autentici d’Italia e numerose associazioni locali, si arricchisce quest’anno di un’importante novità: la partecipazione all’iniziativa nazionale “Il Pranzo della Domenica degli Italiani”, promossa dal Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste (MASAF), dal Ministero della Cultura e da ANCI, nell’ambito della candidatura della Cucina Italiana a Patrimonio Culturale Immateriale UNESCO.L’iniziativa nazionale mira a valorizzare il pranzo della domenica come rito identitario e inclusivo, capace di unire generazioni, tramandare saperi gastronomici e raccontare la ricchezza delle tradizioni locali attraverso il cibo, trasformando un momento domestico in un patrimonio condiviso e visibile nelle piazze italiane.Per ulteriori dettagli e l’elenco completo dei Comuni partecipanti all’iniziativa: https://www.ancicomunicare.it/il-pranzo-della-domenica-anci-masaf