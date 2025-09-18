Presentazione della 632ª edizione del Carnevale di Putignano, il più lungo d’Europa
PUTIGNANO - Sarà presentata martedì 23 settembre alle ore 16:30, presso la Nuova Cittadella del Carnevale in Viale Cristoforo Colombo (ex Autodromo), la 632ª edizione del Carnevale di Putignano, il più lungo d’Europa.
La conferenza stampa vedrà la partecipazione di importanti autorità, tra cui il Presidente della Regione Puglia Michele Emiliano, il Sindaco di Putignano Michele Vinella e il Presidente della Fondazione del Carnevale Danilo Daresta.
L’evento si svolgerà all’interno dei nuovi capannoni della Cittadella, offrendo ai partecipanti l’opportunità di essere tra i primi visitatori degli spazi rinnovati e di scoprire alcune anticipazioni sull’edizione 2026.
