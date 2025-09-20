IncantEVOle verso il gran finale: trekking, spettacoli e Premio Ravanas a Bitonto

BITONTO – Ultima giornata per IncantEVOle – Festival dell’Olio Extravergine di Oliva, che domenica 21 settembre chiuderà tre giornate dedicate alla cultura dell’olio e al patrimonio della città.

Si parte alle 9.00 da piazza Caduti del Terrorismo con itinerari tra ulivi e trappeti ipogei, e percorsi in bici guidati dagli esperti della cooperativa sociale Ulixes. Alle 10.30, in piazza Aldo Moro, spazio ai bambini con spettacoli e mascotte, mentre gli adulti potranno visitare i mercatini artigianali.

Il pomeriggio prevede alle 18.30 in piazza Cattedrale lo spettacolo musicale “Di quelle parole che fermano il tempo”, a cura di Benedetta Lusito e Antonio Enrico. In piazza Cavour, dalle 19.00, si esibiranno artisti di strada, seguiti alle 19.30 dal convegno divulgativo “Promozione delle eccellenze agroalimentari: le sfide future e gli strumenti per affrontarle”.

Alle 20.30, sempre in piazza Cattedrale, si terrà la prima edizione del Premio Ravanas, dedicato alla memoria di Pierre Ravanas, l’ingegnere francese che nel XIX secolo rivoluzionò l’olivicoltura locale. Tra i premiati, Fayyadd Abdul Kareem Fayyadd Khader, presidente degli olivicoltori palestinesi, per l’impegno nella difesa delle produzioni agricole palestinesi. Nell’ambito del Premio, il Centro Ricerche di Storia e Arte proietterà “Gocce d’olio”, un video dedicato all’oleoartigianato locale e al Museo della Civiltà Contadina ‘Spazi della Memoria’.

La serata si chiuderà in piazza Moro alle 21.00 con il concerto dei Sound Messengers con Nino Schettini, un viaggio musicale oltre i confini dei generi.

Il festival è organizzato dal Comune di Bitonto, con la partecipazione del Consiglio Regionale della Puglia, Cia – Agricoltori Italiani Puglia, Oliveti – Terra di Bari, Fondazione Pietro Ravanas e CLAAI – Unione Provinciale Artigiani e Piccole Imprese.