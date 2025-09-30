Ceglie Messapica, presentazione del libro 'Sinfonia della Natura' di Giuliano Martini Ascalone al Museo MAAC
CEGLIE MESSAPICA (BR) - Proseguono gli eventi nella città di Ceglie Messapica: mercoledì 1° ottobre, a partire dalle ore 19:30 presso il Museo MAAC, si terrà la presentazione del libro "Sinfonia della Natura - Un viaggio poetico attraverso le stagioni della vita e della natura" di Giuliano Martini Ascalone.
L'evento è nella rassegna "Incontri musicali e letterari" di Caelium Classica Festival 2025 con Massimo Gianfreda come direttore artistico.
A dialogare con l'autore ci sarà l'autrice e regista Mariangela De Anna.
Durante la serata si esibiranno il gruppo musicale I Teatralmusicanti "Operetta" composto da: Ciro Greco (baritono); Donato Schena (chitarra); Leonardo Lospalluti (mandolino) e Floriana Uva (attrice e regista).
Per quel che riguarda il libro "Sinfonia della Natura" di Giuliano Martini Ascalone, è un viaggio poetico attraverso le stagioni della vita e della natura. L'autore ci conduce in un affascinante viaggio letterario che esplora i legami profondi tra l'essere umano e il mondo naturale. Attraverso poesie delicate e ricche di immagini evocative, l'autore celebra la bellezza delle stagioni, il ciclo della vita e l'armonia sottile che lega ogni elemento dell'universo. Ogni poesia è un invito a rallentare, ad ascoltare la voce della natura e a ritrovare la meraviglia nei piccoli dettagli: il profumo di una fresia che annuncia la primavera, la danza delle foglie al vento autunnale, il calore del sole estivo o il silenzio incantato di un paesaggio invernale. A completare questa raccolta, troverete le riflessioni personali di Giuliano Martini Ascalone, che aggiungono profondità e significato ai versi, offrendo una prospettiva intima e universale al tempo stesso. Un'opera che parla di rinascita, di speranza e di connessione, perfetta per chi cerca ispirazione, pace interiore e un momento di contemplazione. Tra le caratteristiche principali troviamo: una raccolta di poesie originali incentrate sulla natura e sui cicli della vita; riflessioni profonde che arricchiscono l'esperienza poetica; uno stile elegante e accessibile, capace di toccare il cuore di ogni lettore. "Sinfonia della Natura" è un libro che risveglia i sensi e nutre l'anima, ideale per chiunque desideri un momento di bellezza e introspezione. Lasciatevi trasportare dalla magia dei versi e scoprite come anche il più piccolo fiore possa raccontare una grande storia. La prefazione del libro è a cura di Mariangela De Anna, mentre la biografia dell'autore è a cura di Angela Greco. Degni di nota, all'interno del libro, le riflessioni che l'autore ha voluto scrivere per ogni componimento e poi uno spazio per scrivere, a penna o a matita, i propri pensieri. Il libro si può acquistare su Amazon al seguente link https://www.amazon.it/dp/B0F3ZKGTZ3.
L'evento potrà essere seguiti in diretta sulle pagine Facebook di "Giornale di Puglia" (https://www.facebook.com/GiornalediPuglia/) e "Italia Love Tv" (https://www.facebook.com/italialovetvchannel) e sarà pubblicato poi sul canale Youtube di GdP Italia Love Network (https://www.youtube.com/@gdpitalialovenetwork). La diretta è a cura del giornalista Daniele Martini.