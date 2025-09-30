Grande Fratello 2025: Donatella Mercoledisanto tra i protagonisti, una storia di coraggio e famiglia

BARIDonatella Mercoledisanto, 46 anni di Barivecchia, è tra i partecipanti più attesi del. La sua storia personale ha subito colpito l’opinione pubblica: figlia di, ex affiliato al clan Capriati poi diventato collaboratore di giustizia, Donatella ha messo in chiaro fin dal casting la sua posizione: “Le colpe dei padri non devono ricadere sui figli”.

Casalinga, sposata e madre di due figli, Donatella ha già conquistato il pubblico con il suo carattere deciso e la determinazione a prendere le distanze dalla malavita, nonostante il “cognome pesante”. Le dichiarazioni del padre, scomparso da molti anni, erano state fondamentali per le indagini della DDA, permettendo diversi arresti all’interno del clan Capriati.

Con lei, tra i concorrenti pugliesi, ci sono anche Anita Mazzotta, 28 anni, tatuatrice e piercer di Brindisi, e Francesco Rana, 29 anni, agente della polizia locale nato a Terlizzi e residente a Giovinazzo.

Il pubblico seguirà con interesse il percorso di Donatella nella casa, tra vita quotidiana e prove di convivenza, pronta a dimostrare che il coraggio e la determinazione possono riscattare anche le storie più difficili.