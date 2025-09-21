Celenza sul Trigno, torna il Certame di poesia dialettale “Elio De Aloysio” alla 54ª edizione

CELENZA SUL TRIGNO - Domenica 28 settembre 2025, alle ore 18, Celenza sul Trigno ospiterà la 54ª edizione del Certame di poesia dialettale “Elio De Aloysio”, rinviato nei mesi scorsi a causa di un lutto cittadino. L’evento, patrocinato dall’amministrazione comunale e organizzato dalla Proloco Coelentia, si svolgerà nel teatro comunale con l’accompagnamento musicale dei Cantori della Torre.

Coordinatore del Certame e presidente della giuria è il critico d’arte e letterario Massimo Pasqualone, che sottolinea l’importanza di questa manifestazione: “Da diversi anni ho l’onore di presiedere il Certame di poesia dialettale di Celenza sul Trigno, un appuntamento straordinario per i cultori del dialetto e della poesia dialettale”.

Ideato nel 1972 da Elio De Aloysio, presidente dell’Associazione turistica “Pro Coelentia”, il Certame è oggi un appuntamento consolidato per la comunità e per tutti gli amanti della poesia regionale. Greta Pollace, presidente della Proloco, evidenzia come la manifestazione richiami ogni anno voci e sentimenti da tutta la regione: “Celenza sul Trigno, con le sue radici antiche, i panorami sospesi tra montagna e fiume e il calore della sua gente, si offre oggi come palcoscenico e ispirazione per chi sa trasformare emozioni in versi”.

Il sindaco Walter Di Laudo nel suo saluto ufficiale sottolinea il valore culturale e promozionale del Certame: “Incentivare l’amore per la poesia è una missione nobile che fa onore al paese e ai promotori. Questo Premio rappresenta un veicolo straordinario per valorizzare le ricchezze storiche, artistiche e paesaggistiche di Celenza”.

Per questa edizione sono stati invitati a confrontarsi poeti dialettali di rilievo, tra cui Laurentino Antenucci, Marino Appignani, Pietro Assetta Proietto, Liliana Capone, Francesco Ciccarelli, Severino Cristini, Nadia D’Arcangelo, Nadia Giovanna Di Filippo, Annamaria Di Lorenzo, Dario Lauterio, Maria Carinta Naccarella, Maria Luisa Orlandi, Toni Pesce, Anna Polidori, Maria Tommasa Primavera, Gabriele Ruggieri, Diana Scutti, Angela Valente e Patrizia Vespaziano.

Un evento che conferma ancora una volta Celenza sul Trigno come punto di riferimento per la cultura dialettale e per la valorizzazione della poesia popolare.