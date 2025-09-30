Puglia, allerta gialla per temporali e rischio idrogeologico: piogge intense e raffiche di vento fino a giovedì

BARI – La Protezione Civile regionale ha diramato un avviso divalido per tutta la Puglia a partire dalla mezzanotte di mercoledì 1° ottobre e per le successive 24 ore.

Secondo le previsioni, dalla notte di martedì 30 settembre e per le 24-36 ore successive sono attese precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, specialmente sui settori costieri pugliesi. I fenomeni saranno accompagnati da forti rovesci, frequente attività elettrica, locali grandinate e raffiche di vento.

Le precipitazioni sul versante adriatico della regione saranno generalmente moderate, mentre sul resto del territorio i quantitativi saranno da deboli a localmente moderati. Le autorità invitano la popolazione a prestare particolare attenzione a fiumi, torrenti e zone a rischio allagamenti e a limitare gli spostamenti nelle ore più critiche.

Si raccomanda inoltre di assicurare gli oggetti all’aperto, evitare comportamenti rischiosi durante temporali e di seguire gli aggiornamenti della Protezione Civile e dei Comuni per eventuali ordinanze locali o chiusure precauzionali.

Con l’arrivo dei fenomeni più intensi nelle prossime ore, la Regione Puglia invita cittadini e turisti a rimanere informati e a rispettare le norme di sicurezza, in particolare nelle aree urbane e lungo le strade soggette a possibili allagamenti.