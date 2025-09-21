Grumo, bancomat fatto esplodere nel cuore della notte

Grumo, 21 settembre 2025 – Un nuovo colpo nel Barese: un bancomat è stato fatto saltare in aria nella notte a, svegliando i residenti intorno alle 3.30 a causa di un forte boato.

Secondo le prime informazioni, l’azione della banda sarebbe andata a buon fine: i malviventi sono riusciti a fuggire con il bottino, ancora in fase di quantificazione. Sul posto sono intervenuti carabinieri, vigili del fuoco, artificieri e polizia scientifica, per i rilievi e la messa in sicurezza dell’area.

I danni alla struttura sono ingenti e le indagini sono tuttora in corso per risalire agli autori del colpo.