CSQA rilascia la Certificazione sulla Parità di Genere alla Nuova Fiera del Levante

BARI – Laha ottenuto lasecondo la prassi UNI/PdR 125, rilasciata da, confermando il proprio impegno verso un modello organizzativo inclusivo e attento alle pari opportunità.

La consegna ufficiale è avvenuta nel corso dell’evento “Donne di Puglia”, organizzato da Il Sole 24 Ore, con la partecipazione del presidente CSQA Pietro Bonato, del presidente della Nuova Fiera del Levante Gaetano Frulli e di Filomena D’Antini, Consigliera Nazionale di Parità del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. La manifestazione ha dato voce a protagoniste di primo piano del cambiamento economico, sociale e culturale del Mezzogiorno, evidenziando il ruolo della leadership femminile nella costruzione di una società più equa.

Un modello di riferimento

La prassi UNI/PdR 125 definisce lo standard per i sistemi di gestione della Parità di Genere, con indicatori specifici che valutano politiche e pratiche aziendali in sei aree chiave:

cultura e strategia

governance

processi HR

opportunità di crescita e inclusione

equità remunerativa

tutela della genitorialità e conciliazione vita-lavoro

Il modello prevede un monitoraggio annuale e una verifica biennale, con l’obiettivo di ridurre il divario di genere e favorire ambienti di lavoro più equi. La certificazione è applicabile a organizzazioni pubbliche e private di ogni dimensione e settore, e può beneficiare anche di incentivi fiscali e misure del PNRR.

Le dichiarazioni

«Il conseguimento della Certificazione sulla Parità di Genere rappresenta per la Nuova Fiera del Levante un passo significativo nella direzione di una gestione moderna e responsabile, che valorizza il merito e promuove concretamente l’inclusione» – ha dichiarato Gaetano Frulli, Presidente della Nuova Fiera del Levante. «Questa attestazione non è solo un riconoscimento formale, ma una leva strategica per rendere la nostra istituzione un luogo di lavoro sempre più equo, sostenibile e attrattivo per i talenti».

«Siamo orgogliosi di aver certificato realtà come la Nuova Fiera del Levante in questo percorso di crescita sul fronte della Parità di Genere» – ha aggiunto Pietro Bonato, Presidente CSQA. «La certificazione UNI/PdR 125 è uno strumento concreto di miglioramento continuo, capace di misurare i risultati e guidare le organizzazioni verso modelli inclusivi, con impatti positivi sul piano sociale ed economico».