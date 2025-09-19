Festa dei Lettori 2025: XXI edizione dedicata a fragilità, desiderio e trasformazioni

BARI - Dal 6 al 19 ottobre 2025 torna la Festa dei Lettori, storica manifestazione promossa dall’Associazione Presìdi del Libro, con il sostegno della Regione Puglia e il patrocinio dell’Ufficio Scolastico Regionale. L’anteprima si terrà lunedì 29 settembre a Bari.Giunta alla XXI edizione, la Festa dei Lettori propone centinaia di iniziative in tutta Italia, coinvolgendo studenti delle scuole primarie e secondarie, cittadini e lettori di ogni età. Il tema di quest’anno, “Tempi moderni: fragilità, desiderio, trasformazioni”, invita a riflettere sul presente e sul rapporto con la memoria, la società e le relazioni umane.“Nonostante i progressi della modernità, viviamo tempi di fragilità e incertezze – afferma la presidente dei Presìdi del Libro, Orietta Limitone – è proprio nei momenti difficili che si attivano le risorse più grandi e il desiderio di cambiamento genera trasformazioni sorprendenti”.Tra le principali attività della Festa ci sono visite in biblioteca, passeggiate letterarie, reading, laboratori, incontri con autori, mostre e spettacoli. Da due anni è inoltre consolidata la rassegna di approfondimento letterario, curata dallo scrittore Paolo Di Paolo, che accompagna le lezioni di scrittrici e scrittori italiani. Tra gli appuntamenti più attesi:• 29 settembre, Bari – Lidia Ravera, Dal primo tempo al terzo tempo. Mezzo secolo di personaggi/e (Sala Alessandro Leogrande, ore 18.00).• 10 ottobre, Lecce – Fabio Geda, Diventare adulti. Holden Caulfield & Asher Lev (Biblioteca Bernardini, ore 18.00).• 13 ottobre, Cisternino – Sara Antonelli, Eroi che crescono. I personaggi di Francis Scott Fitzgerald (Torre Civica Normanno Sveva, ore 18.00).• 14 ottobre, Foggia – Romana Petri, La terra del diavolo e la grazia. Le storie di Flannery O’Connor (Sala Fedora del Teatro Giordano, ore 18.00).• 19 ottobre, Corato – Giuliana Salvi, Di madre in figlia. Alba de Céspedes & Elena Ferrante (Biblioteca Comunale Matteo Imbriani, ore 18.00).L’illustrazione di quest’anno, “Il Bagnante” di Giuseppe D’Asta, simboleggia autenticità, vulnerabilità e il valore trasformativo della lettura, con il cuore aperto e tatuaggi che raccontano i valori e l’identità di ciascuno.La Festa dei Lettori 2025 si svolgerà in collaborazione con scuole, biblioteche, librerie e comuni, consolidando il suo ruolo di promotore della lettura come strumento di crescita personale e collettiva.Per il programma completo: www.presidi.org