Ex Ilva: dieci offerte ricevute per l’acquisto degli stabilimenti

ROMA – I Commissari Straordinari dihanno comunicato che, entro la mezzanotte del 26 settembre, sono pervenuteper l’acquisizione degli stabilimenti ex Ilva.

Tra queste, due riguardano l’acquisto dell’intero complesso aziendale: Bedrock Industries e la cordata Flacks Group + Steel Business Europe. Le restanti otto offerte sono relative a singoli asset e provengono da Renexia (Gruppo Toto), Industrie Metalli Cardinale (IMC), Marcegaglia, la cordata Marcegaglia + Sideralba, CAR Srl, la cordata Marcegaglia + Profilmec + Eusider, Eusider e Trans Isole.

È stata inoltre presentata un’offerta da un soggetto politico, non conforme ai criteri della gara.

I Commissari valuteranno attentamente tutte le proposte, considerando occupazione, decarbonizzazione e investimenti, per garantire uno sviluppo sostenibile degli impianti e la massima tutela dei lavoratori. Eventuali offerte arrivate successivamente saranno prese in considerazione solo se particolarmente vantaggiose per la procedura.