Caos a Foggia: volo Lumiwings per Milano Linate bloccato a terra
FOGGIA – Disagi questa mattina all’aeroporto “Gino Lisa” di Foggia: il volo Lumiwings diretto a Milano Linate, previsto per le 10.05, non è decollato. La compagnia, unica operativa dallo scalo dauno, ha segnalato ad Aeroporti di Puglia generici “problemi operativi”.
Un centinaio di passeggeri sono rimasti fermi a terra, in attesa di aggiornamenti, mentre crescono le preoccupazioni per possibili difficoltà finanziarie della compagnia greca, di cui si vocifera da alcuni giorni.Il blocco del volo riaccende il dibattito sulla stabilità operativa di Lumiwings e sulla gestione dei collegamenti dallo scalo foggiano.
In una nota Aeroporti di Puglia informa che, come da comunicazione del vettore Lumiwings, i voli odierni da/per Foggia non verranno operati per motivi operativi.
I passeggeri sono stati assistiti secondo quanto previsto dalla normativa vigente.