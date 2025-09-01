Ferrandina, bambino di 3 anni cade da una finestra: ricoverato al San Carlo

FERRANDINA – Paura nel pomeriggio di oggi a Ferrandina quando un bambino di soli tre anni è precipitato da una finestra del bagno della propria abitazione, da un’altezza di circa nove metri.

Fortunatamente il piccolo ha visto attenuarsi la caduta grazie alla presenza di una siepe sotto la finestra. Sul posto sono intervenuti i soccorritori del 118 con l’eliambulanza, trasferendo il bambino all’ospedale San Carlo di Potenza, dove è stato ricoverato nel reparto di pediatria. Le sue condizioni, secondo quanto riferito, non sarebbero gravi.

Il bambino, di origini nigeriane, si trovava in casa con la madre e le due sorelle al momento dell’incidente. I Carabinieri della Compagnia di Pisticci stanno conducendo le indagini per ricostruire con precisione la dinamica dei fatti.