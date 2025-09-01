Presentata a Bitonto la terza edizione del festival musicale PlayDMusic

BITONTO – È stata presentata oggi alla terza edizione di, il festival musicale organizzato dalla, con il cofinanziamento dele del. La rassegna si terrà dalpresso la(ex “Contessa”) e prevede quattro appuntamenti gratuiti, con repertori dal jazz alla musica classica, dalla canzone d’autore al contemporaneo. Il consiglio agli spettatori è di “portare un plaid, stendersi sul prato e godersi lo spettacolo”.

Alla conferenza di presentazione, moderata dal giornalista Massimiliano Dilettuso, hanno preso parte il sindaco Francesco Paolo Ricci, l’assessora Dalila Cariello, il presidente dell’associazione Francesco Acquafredda, il coordinatore artistico Alberto Iovene e il responsabile organizzativo Gabriele Acquafredda.

«Riponiamo tanta fiducia in questo festival, ormai un appuntamento fisso della nostra città – ha dichiarato il sindaco Ricci –. Un’iniziativa organizzata da giovani che propongono un format innovativo e coinvolgente, con un’offerta musicale varia e di qualità».

Il programma prevede:

Giovedì 4 settembre, ore 21 – performance del Mario Rosini Trio con un omaggio alla musica pop internazionale, seguita dal dj set di Aquafredda .

Domenica 7 settembre, ore 5.45 – concerto all’alba di Melodico , con tromba di Andrea Sabatino e fisarmonica di Vince Abbracciante , per celebrare la musica italiana in chiave jazz.

Sabato 13 settembre, ore 18.15 – esibizione degli Eclectic Duo , con sassofono di Francesco Loiacono e pianoforte di Lucrezia Merolla , seguita dal workshop “Fantasie e contrappunti”.

Domenica 14 settembre, ore 21 – gran finale con Savio Vurchio Quartet, tributo a Pino Daniele, seguito dal dj set di Frankye Polaris.

«Quattro appuntamenti imperdibili, un invito a lasciarsi coinvolgere dalle note musicali e a vivere appieno l’esperienza della Cittadella del Bambino – ha aggiunto il presidente Acquafredda –. Un progetto in continua crescita grazie al contributo di professionisti e realtà del territorio».

La rassegna è realizzata in collaborazione con Euroansa SpA e sostenuta da numerosi partner locali tra cui Ellegidue, Traetta 57 B&B, CAB Bitonto, Decaro Caffè, Vicos, Agridè, Mezzadè, Artemisia, Coviello Vernici, Ottica Blink, Macelleria Gustami, Elettrosystem, Sgaramella store, Casa Milo, Privilege Cafè. I partner tecnici sono Ars Technologies e Cooperativa OPS!.

Per informazioni: www.playdmusic.it – Facebook: playdmusicfestival – Instagram: @playdmusic