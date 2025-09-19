Riapre il Cinema ABC nel cuore del quartiere Marconi a Bari

BARI – Dopo alcuni mesi di chiusura, il Cinema ABC, storica sala d’essai di Bari situata nel quartiere Marconi, a pochi passi dalla Fiera del Levante, riapre le sue porte al pubblico.Da quasi sessant’anni, il Cinema ABC rappresenta un punto di riferimento per appassionati e cinefili grazie a una programmazione di elevata qualità. Non è solo una sala cinematografica, ma un vero e proprio presidio culturale, riconosciuto dal Ministero della Cultura-DGCA, dalla Regione Puglia e dalla SAB Puglia, con uno storico archivio di manifesti d’epoca che sarà protagonista di una piccola mostra in occasione della riapertura.L’inaugurazione della sala avverrà con la proiezione di “Honey Don’t”, secondo capitolo di una trilogia diretta da Ethan Coen e scritta con la moglie e sceneggiatrice Tricia Cooke. Il film, un omaggio esilarante alle storie investigative anni ’40 in stile Dashiell Hammett, vede Margaret Qualley nei panni di un’anti-femme fatale. Due spettacoli giornalieri: alle 18.30 e alle 20.30.A partire dal 25 settembre, il Cinema ABC proietterà “Una battaglia dopo l’altra” di Paul Thomas Anderson, con Leonardo DiCaprio, Benicio Del Toro e Sean Penn, già considerato uno dei grandi contendenti della stagione dei premi cinematografici.Il 26 settembre, la sala ospiterà un evento nazionale promosso da +Cultura Accessibile e ANEC con il capolavoro di Federico Fellini, “La Dolce Vita”, in occasione del 65° anniversario dell’uscita nei cinema. La proiezione sarà sottotitolata e audiodescritta, grazie al restauro della Cineteca Nazionale, per promuovere l’accessibilità universale. L’evento è previsto solo venerdì 26 settembre alle 19.30.Un nuovo capitolo si apre per il Cinema ABC: una casa per chi ama il cinema in tutte le sue forme e un luogo dove la storia del grande schermo e della cultura visiva si intreccia con il presente.Cinema ABC – Via Marconi, 41, BariAbc a r.l. Benefit – Impresa Culturale e Creativa – Via Melo da Bari, 185, BariEmail: cinemabc@agisbari.it