Festival 'I Concerti del Chiostro': la XXV edizione a Galatina, Soleto, Cutrofiano, Sternatia e Nardò



La XXV edizione de I Concerti del Chiostro prosegue con due appuntamenti dedicati al pianoforte. Domenica 28 settembre il festival torna in scena a Galatina. A Palazzo della Cultura, alle ore 21, Matteo Isaia Suffianò per un omaggio appassionato al poeta del pianoforte: il giovane talento salentino ci guiderà infatti attraverso le pagine più intense e liriche di Fryderyk Chopin in un viaggio nel cuore del Romanticismo. Ascolteremo alcune delle composizioni più note del musicista polacco, capace di fondere perfettamente insieme virtuosismo e profondità espressiva. In ordine, sarà eseguita prima la quarta ballata op.52, in Fa minore che viene considerata, rispetto alle altre 3 Ballate, quella più difficile sia a livello tecnico che interpretativo, a seguire il secondo scherzo op. 31 in Si bemolle minore, poi la celebre sonata op.35 (in 4 movimenti), in cui Chopin inserisce la famosissima marcia funebre e, infine, una conclusione intima e profonda con il Notturno op.27 n.2 in Re bemolle maggiore.

Ticket € 10,00. Posto unico a sedere non numerato (fino a esaurimento posti)









Giovedì 2 ottobre 2025 tappa a Cutrofiano. L’Auditorium Comunale ospita il concerto di Pierluigi Camicia al pianoforte. Un viaggio raffinato tra i colori e le suggestioni dell’impressionismo musicale di Ravel e Debussy con un interprete d’eccezione del repertorio francese, pronto a restituire tutta la magia di un’epoca sospesa tra sogno e modernità.

I concerti del Chiostro fino al 29 ottobre





Così prosegue il festival diretto da Luigi Fracasso, in programma fino al 29 ottobre 2025: questa 25esima edizione si snoda lungo 13 appuntamenti, con oltre 40 musicisti protagonisti in cinque comuni del Salento (Galatina, Soleto, Cutrofiano, Sternatia e Nardò), proponendo un cartellone di artisti di forte richiamo, composto attraversando i generi, dalla classica – che rimane il cuore della rassegna - al jazz al blues, con incursioni nella musica pop e cantautorale.

Fino al 29 ottobre ancora si alternano "Le otto stagioni" con Scipione Sangiovanni e Nadia Ischia, Daniele Di Bonaventura, Michele Campanella, Richard Galliano, Orchestra Oles con Bartosz Zurakowski e Luigi Fracasso.

La XXV edizione del Festival I Concerti del Chiostro è riconosciuta e sostenuta dal Ministero della Cultura e dal Fondo Nazionale per lo Spettacolo dal Vivo (FNSV), con il sostegno della Regione Puglia.

È organizzata dall’associazione musicale I Concerti del Chiostro APS, con il contributo e il patrocinio di Città di Galatina, Comune di Soleto, Comune di Cutrofiano, Comune di Sternatia e Città di Nardò, con il patrocinio del Conservatorio di Musica "Tito Schipa" di Lecce e in collaborazione con il Club Unesco di Galatina e della Grecìa Salentina.





Il viaggio tra generi della XXV edizione





Il festival regala un viaggio musicale straordinario, che intreccia generi, epoche e linguaggi diversi, mantenendo sempre altissima la qualità artistica. Dai grandi nomi della musica classica come Michele Campanella, Bruno Canino e Pierluigi Camicia, all’imperdibile interpretazione del Concerto n. 3 di Beethoven con Luigi Fracasso al pianoforte e Bartosz Zurakowski sul podio, alla guida dell’Orchestra Sinfonica di Lecce e del Salento.

Accanto a loro, le sonorità intense di Richard Galliano, il tocco raffinato di Enrico Pieranunzi Trio, l’energia del Paolo Conte Original Ensemble, il racconto acustico di Eugenio Finardi, e l’eleganza di Gualazzi con l’Orchestra Maderna, impreziosita dalla presenza di Danilo Rossi.

Un cartellone ricco, trasversale, capace di parlare a pubblici diversi, unendo qualità e passione in una rassegna che da 25 anni fa della musica un’esperienza viva, condivisa e indimenticabile.

Per tutti gli spettacoli: ingresso ore 20:30 – inizio ore 21:00

Posto unico a sedere, fino ad esaurimento posti.

La prevendita è attiva su www.iconcertidelchiostro.it e su www.diyticket.it

Per i concerti a ingresso gratuito, una parte dei posti a sedere è riservata agli abbonati (previa esibizione del ticket all’ingresso). I restanti sono ad accesso libero fino a esaurimento.

Il diritto al posto riservato è garantito solo fino alle ore 21.

Infoline: 3756174767 dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle 13:00 – dalle ore 17:00 alle 19:00.