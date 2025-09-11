Trani accende la magia con “La Notte delle Lanterne”
Dal 12 al 13 settembre degustazioni, musica e inclusione al Monastero di Colonna
TRANI – Torna l’appuntamento più atteso dell’estate tranese: “La Notte delle Lanterne”, giunta alla sua quinta edizione. Domani, 12 settembre, e sabato 13 il Monastero di Colonna ospiterà due serate dedicate al vino, al cibo sostenibile e alla cultura, trasformando uno degli scenari più suggestivi della città in un luogo di festa e convivialità.
L’evento, promosso dall’Associazione Culturale Forme con il sostegno economico della Città di Trani, è diventato negli anni un punto di riferimento per turisti e appassionati, capace di unire enogastronomia, musica e inclusione sociale.
Il vino protagonista
Cuore della manifestazione saranno le cinque degustazioni di vini pugliesi, arricchite dalla presenza di cantine lucane, abbinate a piatti iconici come spaghetti all’assassina, caciocavallo impiccato, prodotti caseari e uva locale.
«Crediamo nel valore di una rete che unisca istituzioni, aziende e cittadini nella narrazione e valorizzazione della nostra regione», ha dichiarato Elena Brulli, presidente dell’Associazione Forme.
Cultura e inclusione
Accanto al gusto, spazio all’inclusione con i ragazzi del progetto Trani Autism Friendly, protagonisti di laboratori e attività di accoglienza. «Valorizzare i vini pugliesi e i prodotti a km 0 significa sostenere la nostra economia e promuovere un modello di sviluppo autentico e sostenibile», ha sottolineato il sindaco Amedeo Bottaro.
Programma e musica
-
Venerdì 12 settembre, ore 19.30: apertura stand enogastronomici, attività inclusive e concerto dei Misga.
-
Sabato 13 settembre, ore 19.30: degustazioni e intrattenimento con Jonathan e i Gatti di Via Bramante. In chiusura, le premiazioni dedicate al miglior prodotto, al food più apprezzato e all’attività di settore più attiva, con opere dell’artista Antonello Defacendis.
Il momento più suggestivo resterà il lancio collettivo delle lanterne, simbolo di speranza e rinascita.
Biglietti
Il ticket (20 euro) include 5 degustazioni di vino, 2 assaggi food e intrattenimento musicale. I biglietti sono disponibili online su TicketTailor.
Collaborazioni e partner
L’edizione 2025 coinvolge circa venti realtà vitivinicole e agroalimentari, insieme a enti e associazioni come Movimento Turismo del Vino Puglia, AIS Puglia, Slow Food Puglia e l’Istituto Alberghiero di Trani. L’iniziativa gode del patrocinio della Regione Puglia e della collaborazione di Palazzo delle Arti Beltrani.