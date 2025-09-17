Fiera del Levante: giovedì 18 settembre a Bari la 71ª “Giornata dell’Artigianato”

BARI – Domani, giovedì 18 settembre, si terrà a Bari la, con il tema, promosso da. L’appuntamento è fissato presso la, a partire dalle

“La Giornata dell’Artigianato è un momento molto atteso, che si tiene da oltre settant’anni nell’ambito della Fiera del Levante”, spiega il presidente di Confartigianato Imprese Puglia, Francesco Sgherza. “Rappresenta un’occasione pubblica di grande risonanza, a cui partecipano figure di primo piano della vita politica, sociale e culturale, per fare il punto sui temi più rilevanti per il mondo dell’artigianato e delle micro, piccole e medie imprese”.

L’apertura dei lavori sarà affidata a Sgherza, seguita dai saluti del sindaco di Bari Vito Leccese, della presidente di UnionCamere Puglia Lucia Di Bisceglie, del presidente della Nuova Fiera del Levante Gaetano Frulli e di altre autorità e rappresentanti istituzionali.

Tra i relatori principali figurano il prof. Gianfranco Viesti, ordinario di Economia applicata all’Università di Bari, e Luigi Triggiani, segretario generale di Unioncamere Puglia. Interverrà anche il presidente della Regione Puglia Michele Emiliano, mentre le conclusioni saranno affidate al vicepresidente nazionale di Confartigianato Imprese Eugenio Massetti. La giornata sarà moderata dal giornalista Giorgio Demetrio (TG1).

“In un’epoca in cui incertezza e instabilità sono la norma – aggiunge Sgherza – è fondamentale rafforzare le capacità delle imprese, affinché possano affrontare al meglio le mutevoli condizioni economiche. Con i nostri ospiti cercheremo di individuare le strategie più efficaci per consolidare l’ossatura del nostro sistema produttivo, basato principalmente su micro e piccole imprese”.