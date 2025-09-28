Pietra Medievale, ieri il sold-out e stasera di replica
Un successo le rievocazioni, gli spettacoli e i percorsi di “Suoni, Sapori, Colori di Terravecchia”. Oggi, domenica 28 settembre, si replica dalle ore 17 con il paese catapultato nel 1270
PIETRAMONTECORVINO – A Pietramontecorvino, in provincia di Foggia, un intero paese sold out, ieri sera, per la prima delle due serate clou di “Suoni, Sapori, Colori di Terravecchia”. E si replica oggi, domenica 28 settembre, dalle ore 17. Il centro storico ha accolto decine di figuranti in abiti medievali; musici, dame, soldati e cavalieri per le antiche vie dello storico quartiere di Terravecchia e di tutto il paese. Emozionanti le rievocazioni in Piazza Cavour, quando sono state ricordate le epiche battaglie capovolgimenti di fortuna che caratterizzarono gli anni dal 1268 al 1270, segnati dall’ascesa di Jean Britaud, uomo di fiducia di Carlo I d’Angiò, come nuovo Signore di Pietramontecorvino.
Sono arrivati visitatori da tutta la Puglia e in tanti dal vicino Molise per godersi gli spettacoli e il percorso gastronomico di questa 38esima edizione delle giornate medievali.
Tags: Cultura e Spettacoli Eventi Foggia