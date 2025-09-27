Rapina a Sannicandro di Bari: carabinieri liberi dal servizio fermano uno dei malviventi

SANNICANDRO DI BARI – Una gioielleria in piazza Cesare Battisti è stata presa di mira questa mattina da un gruppo di rapinatori. Uno dei malfattori, con volto coperto da passamontagna e armato, ha tentato di fuggire a piedi, ma è stato inseguito e bloccato da due carabinieri liberi dal servizio, in attesa dell’arrivo delle pattuglie.

Il commando era composto da almeno altri tre individui, che sono riusciti a dileguarsi a bordo di un Suv. Le indagini sono in corso per identificare tutti i responsabili e ricostruire l’esatta dinamica della rapina.