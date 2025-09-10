Polignano a Mare, l'evento 'SanremoTop: il vincitore è…' in Piazza Aldo Moro con Lidia Schillaci e l'Orchestra Sinfonica di Bari





POLIGNANO A MARE (BA) - Martedì 9 settembre 2025, in Piazza Aldo Moro a Polignano a Mare si é tenuto un evento intitolato "SanremoTop: il vincitore è…", il quale ha proposto un percorso musicale tra i brani che hanno fatto la storia del Festival di Sanremo negli anni ’50, ’60 e ’70, attraverso arrangiamenti originali di Marco Grasso e Christian Ugenti su commissione dell’ICO di Bari.





Sul palco con l'Orchestra Sinfonica di Bari diretta dal maestro Marco Grasso, la voce solista di Lidia Schillaci, interprete di grande talento e versatilità.





L’iniziativa rientra nel progetto "Ricominciano: l’ICO per il sociale", con cui la Città Metropolitana di Bari conferma la volontà di avvicinare la musica sinfonica al più vasto pubblico, valorizzando al contempo luoghi e comunità del territorio.





Riprese video a cura di DANIELE MARTINI.