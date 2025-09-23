Furto ad Andria: rubate casse automatiche e merce per 25mila euro

ANDRIA – Colpo questa mattina a pochi passi dal Castel del Monte, dove tre persone avrebbero fatto irruzione all’interno di un ristorante-bar, portando via due casse automatiche, sigarette e altri prodotti per un valore complessivo stimato di 25mila euro.

Sul caso indagano i carabinieri, che stanno ricostruendo la dinamica dell’episodio e cercando di identificare i responsabili. Al momento non si segnalano feriti, ma il furto ha lasciato dietro di sé ingenti danni materiali all’interno dell’esercizio commerciale.

Le indagini proseguono, mentre la comunità locale resta sotto shock per un episodio che ha colpito uno dei punti più frequentati della città.